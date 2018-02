BinckBank moet half miljoen betalen aan gedupeerde klant

Het wordt Binck door klachteninstituut Kifid aangerekend dat de bank de tussenpersoon een rekening liet openen, terwijl zij had kunnen achterhalen dat deze persoon helemaal geen vergunning had om voor anderen te beleggen. Dat de tussenpersoon had aangegeven voor eigen rekening te beleggen, doet daar niks aan af.

Het gaat om mensen die ’een bekende uit het dorp’, van wie ze hadden gehoord dat hij zich met beleggen bezighield, een vermogen van €1.345.000 toevertrouwden om te beleggen voor hun oude dag. Daarmee opende de tussenpersoon een beleggingsrekening bij Binck, waarbij hij opgaf voor eigen rekening te beleggen.

Veel transacties, meer dan een miljoen verlies

Het beleggen werd op zijn zachtst gezegd een puinhoop. Er werden veel transacties gedaan: de tussenpersoon kocht voor een bedrag van ruim €62 miljoen en verkocht voor ruim €61 miljoen en maakte bijna €125.000 aan transactiekosten. Uiteindelijk bleef er van de bijna €1,35 miljoen maar ruim €140.000 over.

De tussenpersoon is inmiddels strafrechtelijk veroordeeld voor het beleggen voor derden zonder daar een vergunning voor te hebben. Maar volgens de gedupeerden viel BinckBank ook een verwijt te maken. De broker had de man door het gebrek aan een vergunning nooit een beleggingsrekening laten openen.

Binck moet de helft betalen

Het Kifid ging mee in die beredenering. Want BinckBank had gezien dat de belegger een bedrijf had dat als doel had om geld te beleggen voor derden. Dat de man zelf verklaarde alleen voor eigen rekening te beleggen, was niet genoeg. De bank mocht daar niet blind op vertrouwen en had meer onderzoek moeten doen naar de tussenpersoon.

De klanten verloren dus ruim €1,2 miljoen, maar eisten een miljoen schadevergoeding van Binck. Maar het Kifid oordeelde dat de klanten zelf ook verantwoordelijkheid hadden en onderzoek hadden moeten doen naar degene aan wie zij hun vermogen toevertrouwden.

Het klachteninstituut besloot om de helft van de claim toe te kennen, waardoor BinckBank nu dus €500.000 moet betalen. Daar komt nog rente overheen, maar hoe hoog dat bedrag is moet nog bepaald worden.