Winst BinckBank verdampt

Waar BinckBank een jaar geleden nog €22,2 miljoen noteerde, daar bleef het nettoresultaat over de eerste zes maanden van dit jaar steken op €6,6 miljoen. Hoewel er iets meer werd gehandeld, gingen de inkomsten met ruim €11 miljoen omlaag.

Ceo Vincent Germyns waarschuwt voor ‘zeer uitdagende’ marktomstandigheden. „Om de concurrentie het hoofd te bieden moet schaalgrootte worden gerealiseerd om zo het nettoresultaat op langere termijn op een verantwoord niveau te houden.”

Die schaalvoordeelen verwacht BinckBank te verkrijgen door de overname van Saxo Bank. Aandeelhouders hebben nog negen dagen om hun stukken aan te melden bij de Deense koper. Beide partijen zeggen er nog altijd op te rekenen dat de overname in het derde kwartaal van dit jaar wordt afgerond.

Germyns stelt dat het onder controle houden van de operationele kosten ‘een continue uitdaging vormt’. De kosten versus de inkomsten liepen bij BinckBank dan ook flink op. Op elke verdiende euro maakt het bedrijf maar liefst 86 cent aan kosten. Een jaar geleden was dat nog 75 cent.

Vooral in Nederland van het in vier landen opererende BinckBank gingen de resultaten behoorlijk omlaag.

Saxo bracht op 12 maart een bod van in totaal €424 miljoen uit op alle uitstaande aandelen van BinckBank. Dat is €6,35 per stuk, waarbij er geen dividend wordt uitgekeerd. Omdat goedkeuring van toezichthouders op zich liet wachten, werd de periode om stukken aan te bieden verlengd tot 31 juli. Beide partijen zeggen er nog altijd van uit te gaan dat die goedkeuring wordt verleend.