Spijt? Meeste zorgpolissen zijn nog aan te passen

De deadline om de zorgpolis in te ruilen voor een andere is eind december verstreken. Wie echter de oude polis voor 31 december heeft opgezegd, heeft nog tot 31 januari om een nieuwe uit te kiezen. Die geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Bij een aantal zorgverzekeraars kun je nog in januari je huidige polis wijzigen. Sommige verzekeraars bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om de hoogte van het eigen risico aan te passen. Handig voor wie een hoog vrijwillig eigen risico heeft gekozen en toch op korte termijn zorgkosten verwacht.

Aanvullende verzekering

Bij verzekeraars die verschillende soorten basisverzekeringen aanbieden, is het type basispolis te wijzigen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een goedkopere naturapolis in plaats van een restitutieverzekering met vrije artsenkeuze. Ook een aanvullende verzekering is soms tot eind januari, en bij enkele verzekeraars zelfs het hele jaar, af te sluiten of aan te passen.

Bij de overgang van een collectieve naar een individuele verzekering, en andersom, zijn vaak mogelijkheden voor aanpassingen tijdens het verzekeringsjaar. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld via een nieuwe werkgever bij een ander verzekeringscollectief terecht komt.

De Consumentenbond heeft op de website de deadlines voor aanpassingen per verzekeraar op een rijtje gezet.