AEX reageert kalm op ECB en hogere inflatie

Rond 14.50 uur noteert de AEX-index 0,1% hoger op 723,6 punten. In de ochtend werd nog een recordstand van 724,56 punten aangetikt. De AMX gaat 0,3% achteruit naar 1065,4 punten. De koersenborden in Londen (+0,2%), Parijs (-0,3%) en Frankfurt (-0,01%) laten een verdeeld beeld zien.

De Europese Centrale Bank hield vanmiddag zoals verwacht de rentetarieven ongemoeid. Het belangrijkste rentetarief staat al sinds september 2019 op 0%. De rente waartegen Europese banken hun overtollig geld kunnen stallen, bleef -0,5%. Daarin wordt benadrukt om het zogeheten Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) voort te zetten. Sinds de start van de pandemie koopt de ECB voor in totaal €1850 miljard aan obligaties op. Dat programma loopt nog tot het einde van maart 2022 of langer indien nodig.

ECB-president Christine Lagarde heeft vanmiddag laten weten dat de centrale bank de verwachting voor de groei- en inflatieverwachting voor de eurozone flink verhoogt voor dit jaar. Ook de prognose voor de inflatie is naar boven bijgesteld, maar de sterke toename van het prijspeil is waarschijnlijk wel tijdelijk van aard. In 2022 en 2023 zal de inflatie weer wat afnemen. Voor dit jaar gaat de ECB nu uit van 4,6% groei voor de eurolanden. Dit was in de vorige raming nog 4%. De inflatie trekt dit jaar waarschijnlijk aan tot 1,9%, waar de ECB eerder nog uitging van 1,5%. De komende twee jaar loopt de inflatie dan terug naar respectievelijk 1,5% en 1,4%, verwacht de centrale bank.

In de VS loopt de inflatie ook op vanwege de heropening van de economie na de coronacrisis. De geldontwaarding liep er vorige maand op tot 5% op jaarbasis, waar dat in april nog 4,2% was. Ondanks de oplopende inflatie en rente gaat de Amerikaanse techbeurs Nasdaq vanmiddag richting een circa 0,1% hogere opening. Voor de Dow Jones-index wordt ongeveer 0,4% hogere start voorzien.

Het aantal werkloze Amerikanen dat een uitkering aanvroeg, daalde de voorbije week trouwens naar 376.000. Dat waren er minder dan de 385.000 van een week eerder, maar meer dan de 370.000 WW-aanvragen waarop analisten hadden gerekend.

Arcelor aan kop, Adyen onderop

In de AEX houdt ArcelorMittal de koppositie stevig in handen met een plus van 3,4%. De staalfabrikant wordt geholpen door de verminderde spanningen tussen China en Amerika.

KPN (+2%) is eveneens gevraagd, gesteund door het nieuws dat miljardair Patrick Drahi een belang van 12% heeft genomen in de Britse branchegenoot BT. Eerder deze week moest KPN nog fors terrein prijsgeven door sterk afgenomen overnamefantasie.

Betalingsdienstverlener Adyen (-2,1%) is de grootste daler onder de hoofdfondsen. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield blaast stoom af na de recente opmars en zakt 2% weg.

Just Eat Takeaway zakt 0,3%. Het maaltijdenbestelbedrijf neemt de Amerikaanse branchegenoot Grubhub over. Een overgrote meerderheid van de aandeelhouders van Grubhub stemde donderdag voor de deal.

In de AMX voert PostNL de winnaars aan. De pakjesbezorger wordt 1,7% meer waard.

Basic-Fit duikt echter 3,1% omlaag. De fitnessketen heeft bijna €304 miljoen opgehaald om onder meer de verdere groei van de onderneming te bekostigen. Het bedrijf wil dit jaar ongeveer 105 nieuwe fitnessclubs openen, waarvan 68 deze maand.

Het lokaal genoteerde Neways klimt 0,4% naar €13,55. Dat is nog steeds ruim boven het overnamebod van €13 per aandeel dat industrieconcern VDL heeft uitgebracht op de elektronicatoeleverancier. Voormalig Neways-topman Huub van der Vrande is trouwens positief over de overnameplannen van VDL. De huidige Neways-leiding is er echter tegen en heeft VDL de deur gewezen.

