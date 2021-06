Basic-Fit loopt tegen tik aan; staal voelt goed aan

De AEX noteert rond kwart voor tien fractioneel hoger op 722,89 punten. Vlak na de start werd een recordstand van 723,95 punten aangetikt. De Midkap-index gaat 0,4% achteruit naar 1064 punten.

De graadmeters in Frankfurt en Parijs verliezen tot 0,3%. Londen klimt 0,1%.

Wall Street deed het gisteravond rustig aan in de aanloop naar het Amerikaanse inflatiecijfer dat vanmiddag naar buiten komt. Het algemene prijspeil in de Verenigde Staten liep in april al flink op en voor mei wordt een nog sterkere stijging voorzien. Hoewel de centrale bankiers zich geen zorgen maken over de oplopende inflatie, vrezen beleggers dat het stimuleringsbeleid in de Verenigde Staten daardoor wel sneller dan verwacht zal worden afgebouwd en de rente eerder wordt verhoogd.

Van het rentebesluit van de ECB dat ook vanmiddag wordt weinig vuurwerk verwacht. De inflatiezorgen zijn in Europa nog niet zo groot en ECB-voorzitter Christine Lagarde zei onlangs dat niet alle lidstaten even snel en krachtig zullen herstellen van de pandemie en de steunmaatregelen dus nodig blijven. De stijgende inflatie in de eurozone zal volgens haar van tijdelijke aard zijn en zal volgend jaar afnemen.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag kleine winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3% hoger.

Arcelor aan kop

In de AEX pakt staalconcern ArcelorMittal de koppositie met een plus van 1,9% geholpen door de verminderde spanningen tussen China en Amerika. Chipfondsen zitten ook in de voorhoede. ASML en ASMI koersen beide 08% hoger. BESI dikt 0,9% aan.

KPN is eveneens gevraagd. Het aandeel van het telecomconcern stijgt 0,8%. Eerder deze week moest KPN nog fors terrein prijsgeven door sterk afgenomen overnamefantasie.

Unibail-Rodamco-Westfield blaast stoom af na de recente opmars en zakt 2,6% weg. RD Shell laat 0,4% liggen.

Just Eat Takeaway moet 1,1% afstaan. Vanmiddag is er het erop of eronder voor de thuisbezorger bij de stemming bij de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub.

Bekijk ook: Amerikanen lusten Jitse Groen rauw

Midkapper Basic-Fit duikt 4,1% omlaag. De fitnessketen heeft bijna €304 miljoen opgehaald om onder meer de verdere groei van de onderneming te bekostigen. Het bedrijf wil dit jaar ongeveer 105 nieuwe fitnessclubs openen, waarvan 68 deze maand.

Luchtvaartconcern Air France KLM kijkt aan tegen een verlies van 1,6%.

Alfen (+2,3%) daarentegen valt in de smaak. De laadpalenfabrikant is geselecteerd als hoofdleverancier voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto's in Italië.

