’ECB-besluit en inflatie VS beheersen handel op Damrak’

Het algemene prijspeil in de Verenigde Staten liep in april al flink op en voor mei wordt een nog sterkere stijging voorzien. Hoewel de centrale bankiers zich geen zorgen maken over de oplopende inflatie, vrezen beleggers dat het stimuleringsbeleid in de Verenigde Staten daardoor wel sneller dan verwacht zal worden afgebouwd en de rente eerder wordt verhoogd.

Van het rentebesluit van de ECB wordt weinig vuurwerk verwacht. De inflatiezorgen zijn in Europa nog niet zo groot en ECB-voorzitter Christine Lagarde zei onlangs dat niet alle lidstaten even snel en krachtig zullen herstellen van de pandemie en de steunmaatregelen dus nodig blijven. De stijgende inflatie in de eurozone zal volgens haar van tijdelijke aard zijn en zal volgend jaar afnemen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag kleine winsten zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent hoger.

Basic-Fit

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar Basic-Fit. De fitnessketen heeft bijna 304 miljoen euro opgehaald om onder meer de verdere groei van de onderneming te bekostigen. Het bedrijf wil dit jaar ongeveer 105 nieuwe fitnessclubs openen, waarvan 68 deze maand. Het geld werd opgehaald met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgeruild in aandelen.

KPN liet weten samen met pensioenuitvoerder APG meer huishoudens te voorzien van glasvezel dan eerder gemeld. De reikwijdte van de samenwerking is iets vergroot en toegenomen met zo'n 75.000 huishoudens. In totaal gaan ze daardoor komende jaren 750.000 huishoudens en zo'n 225.000 bedrijven aansluiten op het glasvezelnet. KPN maakte in maart al bekend dat APG het telecombedrijf financieel helpt om sneller dorpen en kleine woonkernen op glasvezel aan te sluiten.

Laadpalenfabrikant Alfen maakte bekend te zijn geselecteerd als hoofdleverancier voor de uitrol van een landelijk netwerk van laadstations voor elektrische auto's in Italië. Financiële details werden niet gegeven. Apothekersbedrijf Fagron kondigde aan 482.500 nieuwe aandelen te hebben uitgegeven als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

De euro was 1,2165 dollar waard, tegen 1,2190 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 69,42 dollar. Brentolie kostte ook 0,8 procent minder, op 71,63 dollar per vat.