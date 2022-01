Column: Zweden van kraamkamer tot kerkhof voor neoliberalisme

Premium De Kwestie

’Het ’nieuwe elan’ straalt nog niet af op de VVD’

Als het hem meezit, is Mark Rutte komende zomer de langstzittende premier. De vraag is echter wel of er dan nog iets over is van zijn partij. Het regeerakkoord was al meer D66 dan VVD. De portefeuilleverdeling is ook geen winst voor Rutte, schrijft Syp Wynia.