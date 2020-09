Nog snel een vakantiehuisje kopen

Recreatiewoningen in vakantiepark De Zanding op de Veluwe. Ⓒ FOTO ANP/HH

Door de coronacrisis is er extra belangstelling voor de aankoop van een recreatiewoning als veilig alternatief voor vakanties tussen de massa. Een domper is dat het kabinet de overdrachtsbelasting voor vakantiewoningen per 1 januari wil verhogen van 2 naar 8%. De verwachting is dat mensen nog even van het lage tarief willen profiteren.