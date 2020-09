Fed ziet herstel, maar tobt over richting economie

Dat maakte de ’Fed’ zojuist bekend. Zoals verwacht bleef de rente ongewijzigd op 0 tot 0,25%. Het is de laatste rentevergadering voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Pas als de werkgelegenheid weer maximaal is en de inflatie boven de 2% uit lijkt te gaan stijgen, kan de rente weer omhoog. Tot in 2023 blijft de rente op het huidige niveau, verwacht de Fed.

De Amerikaanse economie is weer aan het herstellen. De werkloosheid, die in april nog piekte op circa 15%, is gedaald naar 8,4%. Maar of het herstel doorzet, hangt voor een heel groot deel af van hoe de virusuitbraak verder verloopt, schreeft de Fed in een woensdagavond gepubliceerde verklaring.

Vorige maand kwam de Fed nog met een wijziging van de eigen strategie. Toen zei voorzitter Jerome Powell dat de Fed tijdelijk een hogere inflatie gaat toestaan. De centrale bank streeft namelijk naar een inflatie van net onder de 2%, maar blijft de afgelopen jaren vaak onder dat doel steken.

Het toestaan van een hogere inflatie betekent in de praktijk dat het nog langer gaat duren voordat de Fed de rente verhoogt. Want zodra de 2% in zicht is, is er voor Powell en co nog geen reden om de rente weer direct aan te passen.