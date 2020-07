’Drink Nederlandse wijn’

Nog maar tien jaar geleden werden onze vaderlandse vinologische inspanningen volgens wijnauteur Harold Hamersma afgedaan in tien woorden: „Te koud, te nat, te plat, Nederland is geen wijnland.” Hoe anders is het nu met de Nederwijn gesteld. Wijndomein Aldenborgh in het Zuid-Limburgse heuvellandschap bij het dorp Eys is een mooi voorbeeld van hoe goed het gaat met de Nederlandse wijnbouw.

Wijnboer Peter Pelzer en zijn vrouw Gerrie ontwikkelden er met hun in biologische landbouw gespecialiseerde zoon Chris op de ’Boereberg’in 30 jaar op ambachtelijke wijze een aantal mooie druivenrassen zoals de riesling, pinot-gris, pinot noir, merlot en chardonnay. Ze leggen omstandig en vol passie uit hoe het wijnproces op hun wijndomein Aldenborgh verloopt. Woorden als vulvine zuur, veen, stikstof, symbiotische wijnbouw en kalk passeren de revue.

Turfkunstenares Dioni ten Busschen en haar man, veenondernemer Nick van de Griendt, honorair consul voor Estland in Zwolle in de Amsterdamse Peatart Galerie.

„We willen van drie naar zes hectare uitbreiden. Ons werk is het creëeren van symbioses om druiven op natuurlijke wijze te beschermen tegen bij voorbeeld schimmels. We proberen bosgrond te imiteren die voor natuurlijk evenwicht zorgt en dat lukt goed. Als je een levende bodem hebt, worden problemen vanzelf door de natuur opgelost en kun je gezonde wijn drinken”, melden Peter en Chris op een proeverij in de Amsterdamse Peatart Galerie van turfkunstenares Dioni ten Busschen en haar man Nick van de Griendt, honorair consul voor Estland.

Zij werden via een congres in de Verenigde Staten met elkaar in contact gebracht. Peter en Chris Pelzer laten ook de satin noir, een Zwitserse cabernet-sauvignon die resistent is gemaakt, proeven. „Het is een erg rare druif die alleen maar omhoog groeit zonder bladeren. Het is heerlijk om mee te werken. Acht jaar geleden hebben we de eerste stokken aangeplant en in 2017 hadden we de eerste produktie van 200 flessen. Je moet de wijn de tijd geven. Zeg zo’n 10 tot 15 jaar.” En warempel, een mooie volle wijn is het resultaat.

Chef Boele Schaafsma en sterrenchef Luc Kusters van Bolenius (*).

Geen wonder dat tal van Nederlandse restaurants waaronder sterrenzaken als Au Coin des Bon Enfants (*) in Maastricht, Fred (**) in Rotterdam en ’t Nonnetje (**) in Harderwijk Aldenborgh op de kaart hebben staan. Zelfs koningin Máxima en prinses Beatrix (voor haar verjaardag) bestelden en dronken al Aldenborgh wijn. Advies van pa en zoon Pelzer is dan ook: „Drink Nederlandse wijn.” Tijdens de proeverij serveerde sterrenchef Luc Kusters van sterrenrestaurant Bolenius (*) enkele smaakvolle gerechtjes zoals Noordzee cracker met kokkels, scheermes, zeewier, codium en duindoornbos, witte asperges, de roos (uitgebakken oesterzwam met rode biet en rozenbottel) en diervriendelijke ganzenlever met een saus van spekbokking en granny smith.

Dioni ten Busschen heeft vanaf 6 september een expositie in het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Zij leidde er koning Willem-Alexander rond bij een vorige expositie. Sieger Dijkstra, honorair consul van Duitsland en voorzitter VNO-NCW Noord, doet de opening. Het betreft een solotentoonstelling in vier zalen. Onderwerp is turf en bijgeloof. Turf bestaat uit natuurlijk materiaal, ontstaan door veengroei in moerasgebieden die rijk zijn aan zuurstofarm water. Turfgravers komen tijdens het graven soms veenlijken tegen. In de 19de eeuw werden die vermalen tot mummia, een kostbaar poeder dat potentie verhogend zou werken.

Kunstenares Dioni ten Busschen experimenteert al jaren met vormgeving, kleur en de functionaliteit van turf en turfstrooisel en is daarmee grensverleggend. Het resultaat is een scala van oorspronkelijke kunst- en designobjecten gemaakt van turf. Sterker nog, ze maakt zelfs beelden van turf zoals tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa, een turfpaard.