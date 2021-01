Directeur moet bewijzen dat hij níét heeft gezoend

Een vrouw werd ontslagen omdat ze haar baas beschuldigde van seksuele intimidatie. De rechter maakt daar korte metten mee. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een vrouw meldt zich ziek vanwege spanningsklachten. Later geeft ze aan dat de directeur haar de liefde verklaarde en probeerde te zoenen, waarvan ze niet gediend was. De beschuldiging is reden voor het bedrijf om haar op staande voet te ontslaan, maar dat houdt bij de rechter geen stand. De vrouw krijgt bijna €35.000 mee.