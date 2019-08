Samsung en Microsoft breiden samenwerking uit

DJ Koh, ceo van Samsung Electronics toont de Galaxy Note 10, de nieuwste smartphone van de Zuid Koreaanse marktleider. Ⓒ AFP

New York - Samsung en Microsoft slaan de handen verder ineen. Tijdens Unpacked 2019 in het Barclays Center in Brooklyn kondigden de ceo’s van Samsung en Microsoft, DJ Koh en Satya Nadella een uitbreiding van de langdurige stategische samenwerking aan.