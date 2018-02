Auto uit het buitenland importeren: hier moet je op letten

Het importeren van auto’s wordt steeds populairder. Alleen al in januari kwamen 18.441 auto’s ons land binnen: het hoogste niveau ooit in de eerste maand van een jaar bereikt en bijna 10% meer auto’s dan in januari 2017, zo meldde Bovag afgelopen week.

„De Nederlandse particulier wil graag een compacte en betaalbare auto van vier tot negen jaar oud die op benzine loopt en niet al te veel kilometers op de teller heeft staan. Die hebben we niet meer zo heel veel in eigen land”, verklaart Tom Huyskens van Bovag de toegenomen import van auto’s uit het buitenland. „Sinds de economische crisis worden er minder nieuwe wagens verkocht die later weer op de markt komen. En wordt gekeken naar de zakelijke markt, dan zien we dat particulieren daarvoor geen interesse hebben, want de kilometerstanden van die wagens liggen vaak heel hoog.”

Verreweg de meeste auto’s komen uit Duitsland. „Het aanbod van auto’s met weinig kilometers op de teller is daar enorm groot, ook als het gaat om diesels. En Duitsers houden van luxe auto’s. Ze bestellen vaak meer technische snufjes en accessoires. Omdat de prijzen voor auto’s in Duitsland ook nog eens lager liggen dan in Nederland, krijg je meer auto voor minder geld. Als ik deze wagen in Nederland had gekocht, was ik zeker €4000 meer kwijt geweest”, legt Manno de Vries zijn keuze uit om een auto uit Duitsland te halen.

Hij kocht zijn auto, een Audi A4 Avant 177Pk automaat, via een website bij een Audi-dealer. Auto’s die bij een dealer vandaan komen zijn vaak goed onderhouden en hebben vaak nog fabrieksgarantie. Hij liet de wagen importeren door het autobedrijf waar hij zijn wagen inruilde. „Het bedrijf regelde het transport van de wagen en het papierwerk. Het heeft ook het chassisnummer laten natrekken van de auto die ik wilde kopen. Op die manier wist ik zeker dat ik geen auto kocht met een schadeverleden of dat er met kilometers was geknoeid.”

Er is nog een aantal zaken waarop moet worden gelet, vertelt Marco Nieuwenhuizen van Automotiveimport uit Amsterdam, een van de vele bedrijven die auto’s voor particulieren naar Nederland halen. „Zorg ervoor dat de auto niet te nieuw is, want in dat geval moet je twee keer btw betalen.”

Een auto is voor de Belastingdienst nieuw als de auto minder dan 6000 kilometer heeft gereden of de auto minder dan zes maanden oud is. Een auto die twee jaar oud is en 5000 kilometer op de teller heeft staan, is dus nieuw voor de btw en daarvoor moet bij invoer 21% btw worden betaald. Zonde, want in Duitsland dient al 19% btw te worden afgedragen.

„Wie zelf naar het buitenland gaat om een auto te kopen, doet er goed aan om een aankoopkeuring te laten uitvoeren voordat tot de aanschaf wordt overgegaan. Dit kun je onder meer bij autodealers doen en kost zo’n €200. Op die manier weet je dat technisch alles in orde is en dat er niet met de auto is geknoeid.”

Verder moet er goed worden gekeken hoeveel bpm, de belasting van personenauto’s en motorrijtuigen, moet worden betaald als je in Nederland een nieuwe auto of motor koopt. Wanneer je een auto importeert, moet je rest-BPM betalen. „Er zijn verschillende manieren waarop je die mag berekenen”, vertelt Nieuwenhuizen. Bijvoorbeeld op basis van de koerslijst die autohandelaren gebruiken, op basis van een forfaitaire tabel van de Belastingdienst of middels een taxatierapport om er een aantal te noemen. „Het is belangrijk dat je daarvoor de goedkoopste manier neemt, want dat kan vele honderden, zo niet duizenden, euro’s schelen.”