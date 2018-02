Pensioenfonds HAL: 212%(!) dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft aan hoe veel geld het fonds bezit ten opzichte van de huidige en toekomstige pensioenen. Bij een dekkingsgraad van 100% is precies genoeg geld in kas voor toegezegde pensioenen. Pensioenfondsen streven naar een dekkingsgraad ruim boven 100% want daarmee kunnen tegenvallers worden opgevangen.

Zeevaart

HAL spant de kroon met een dekkingsgraad van 212%. Dat betekent dat tegenover elke euro toegezegd pensioen (nu en in de toekomst) maar liefst 2,12 euro in de kas zit. Voor het fonds is deze extreem luxe positie niet bijzonder. Al jaren staat HAL in de top van best presterende fondsen. Eind 2016 werd afgesloten met een dekkingsgraad van 183%.

Pensioenfonds HAL is bijzonder. Het fonds is 80 jaar oud en ooit opgericht voor de zeelieden van Holland-Amerika Lijn. Sinds de zeevaart-tak is afgestoten, is HAL verder gegaan als een investeringsmaatschappij met een klein personeelsbestand. De voormalige zeelieden zijn echter nog steeds onderdeel van het fonds waardoor de bijzondere situatie bestaat dat in het fonds zo’n 1.500 gepensioneerden en nabestaanden zitten maar slechts zo’n 40 werkende deelnemers. Die laatste groep is het personeel van HAL Investments.

Meevaller

Pensioenfonds HAL heeft een belegd vermogen van zo’n €140 miljoen. Daarmee is het één van de kleinste zelfstandige pensioenfondsen in Nederland.

De zeer riante financiële positie is overigens een mooie meevaller voor zowel de deelnemers aan het fonds als HAL Investments. Zo ziet het fonds al jarenlang af van het heffen van premie waardoor de werknemers van HAL wél pensioen opbouwen maar geen premie betalen: de pensioenen van het fonds gaan al jarenlang omhoog.

Ook daarmee is HAL een witte raaf: bij het overgrote deel van de pensioenfondsen zijn de uitkeringen al jarenlang niet verhoogd wegens de slechte financiële resultaten.