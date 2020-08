Broer megafraudeur Bernard Madoff op vrije voeten

Peter Madoff Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Peter Madoff, de broer van megafraudeur Bernard Madoff, is weer op vrije voeten. Dat meldt de Amerikaanse federale dienst van bewaring op zijn website. Peter Madoff, die volgens de rechter ook schuldig was aan de zwendelpraktijken van zijn boer, zou donderdag zijn vrijgelaten.