Beurswaakhond VS wantrouwt cryptobedrijven

Ⓒ AFP

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft de handel in aandelen van drie bedrijven opgeschort. De ondernemingen claimden transacties te doen die verband houden met cryptovaluta en blockchaintechnologieën. Bij de SEC rezen daarop vragen over de bedrijfsactiviteiten van de drie ondernemingen en over de waarde van hun bezittingen.