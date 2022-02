’Oververhitte woningmarkt stimuleert starters in bouw’

Door het grote aantal starters en het historisch lage aantal faillissementen (113 in januari 2022) is het totaal aantal bedrijven op 1 februari 2022 verder gestegen naar ruim 2,2 miljoen. „Ondanks de nog steeds grote onzekerheden rondom de coronapandemie blijft het aantal bedrijven toenemen. Het geeft de structurele sterkte van de Nederlandse economie weer, maar ook de conserverende werking van de steunmaatregelen”, duidt econoom Erik Stam van de Universiteit Utrecht de cijfers uit het Trendrapport.

Het grote aantal starters in de bouw is volgens Stam terug te voeren op de oververhitte woningmarkt. Vooral het aantal starters in de bouwinstallatiebranche laat met +39% een zeer grote groei zien ten opzichte van januari 2021.

Binnen deze sector zitten beroepen zoals elektriciens en loodgieters. Maar ook in de branches ’projectontwikkeling’ (+38%) en de ’afwerking van gebouwen’ (+13%) is een sterke toename van het aantal starters te zien.

De groei van het aantal starters in de sector groothandel volgt na een lange periode van afnames. Dit betreft vooral de groothandel in voedings- en genotmiddelen (+108% groei ten opzichte van januari 2021).

Deze bedrijven hebben naast de voedings(speciaal)zaken vooral de horeca als klant. Andere sectoren binnen de groothandel, waar een groei waarneembaar is, zijn ’handel in auto’s en aanhangers’ (25%) en ’groothandel in ICT apparatuur’ (20%). Binnen de groothandel neemt het aantal stoppers het sterkst af in de ’groothandel in consumentenartikelen (non-food)’, met -79%.