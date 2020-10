ING wil de lonen bevriezen

In een brief aan de vakbonden stelt ING, ook op de langere termijn, last te ondervinden van de lage rente, de hoge risicokosten en de economische neergang door de coronacrisis. Daarbij vindt ING dat de lonen van het personeel vanaf nu ’nadrukkelijker’ moeten ’meebewegen met de conjuctuur’.

Helemaal omdat het gemiddelde salaris bij de bank ’nog steeds flink boven de benchmark in de financiële en technologiesector’ zou liggen. Het jaarlijse beoordelingsgesprek waarop een hoger salaris wordt vastgesteld zou in de nieuwe cao moeten verdwijnen.

De vakbonden reageerden vrijdag verbolgen over het cao-voorstel van ING. ’Totaal onrealistisch’, noemt Gerard van Hees van FNV Finance de wens van de bank: „ING maakt nog gewoon winst en ook de uitleg waarom een nullijn nodig is vinden wij onvoldoende. De lage rente heeft met het verdienmodel te maken. Daar moet een bank zelf een antwoord op vinden. Dat moet je niet via de arbeidsvoorwaarden gaan regelen.”

Andere tijden

Bij het afsluiten van de eind dit jaar aflopenden bestaande cao werd ING Nederland nog overladen met complimenten van de vakbonden. Extra vrije dagen voor zelfontwikkeling en ouderschapsverlof voor vaders werd toen baanbrekend genoemd. In een reactie laat ING weten dat die cao ook in het licht van de toen economische hoogtijdagen werd ontwikkeld. „Het ging ons toen meer voor de wind dan nu”, benadrukt een woordvoerder.

De vakbonden hebben wel begrip voor het punt van ING over de toenemende risicokosten. „De banken hebben nu te maken met een grotere stroppenpot”, erkent Van Hees. „Zeker nu branches als horeca en reisbranche in de problemen komen door de crisis, daar krijgen ze last van.”

ING stelt vooral in te zetten op meer zelfontwikkeling van medewerkers. Personeel zou onder meer een eigen budget krijgen, die zij zelf kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld een reisvergoeding of betere werkplek thuis. ING verwacht dat ook na de coronasituatie personeel 40% of de helft van de werktijd thuis blijft werken.

FNV zelf pleit zelf voor een éénjarige cao vanwege de onzekere tijden, maar wel met een looneis van 5%. Van Hees: „Om de economie draaiende te houden is een substantiële loonsverhoging noodzakelijk. Het drama van de loonmatiging na de kredietcrisis, Nederland kwam daar in de Europese context als laatste uit, moeten we voorkomen.”