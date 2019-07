'Sterke resultaten voor ASMI'

Volgens KBC kwamen de omzet en orderontvangst in het tweede kwartaal hoger uit dan verwacht, net als de prognoses voor het derde kwartaal. De Belgische bank verwacht zijn ramingen en koersdoel van 70 euro aan te gaan passen, en herhaalt zijn buy-advies voor ASMI.

ING gaf aan dat ASMI met een sterk kwartaalbericht kwam, met ook goede vooruitzichten voor het derde kwartaal. De bank ziet aanzienlijke ruimte voor een opwaartse bijstelling van de ramingen voor 2019. Het advies staat op buy, met een richtprijs van 70 euro.

ASMI noteerde woensdag omstreeks 09.50 uur een plus van 7,8 procent op 71,04 euro. Daarmee was het aandeel de sterkste stijger in de MidKap.