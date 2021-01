Kooplust bij beleggers in nepvlees na deal met PepsiCo

Door met PepsiCo in zee te gaan bij de ontwikkeling- en verkoop van plantaardige snacks en drankjes, krijgt Beyond Meat een grote partner naast zich om nieuwe stappen te zetten in de wereld van alternatieve voedingsproducten. De leverancier van vleesvervangers heeft momenteel een marktaandeel van 13% in de VS.

Enthousiast

Topman Ethan Brown van Beyond Meat is zeer enthousiast over Pepsico als partner. Vooral het wereldwijde bereik van de Amerikaanse frisdrankgigant is volgens hem van groot belang bij verdere expansie van zijn bedrijf.

Ook voor PepsiCo is er een goede reden om met Beyond Meat samen te werken gelet op het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Eerder werd al ingezet om het suikergehalte in frisdranken terug te dringen en gezondere snacks aan te bieden.

Duyvis

Naast het bekende frisdrankmerk heeft PepsiCo nog een een flink aantal andere producten in de pprtfolio zitten. Namen als Doritos, Duyvis en Lay’s behoren daar eveneens toe.