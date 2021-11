Premium Het beste van De Telegraaf

Zoektocht naar huis kost meer dan een jaar, stijging hypotheekrente niet voorbij



Amsterdam - Nog maar drie op de tien mensen vond vorig jaar binnen een jaar een woning die past bij hun woonwensen en die ze ook kunnen betalen. Dat geldt niet alleen voor de Randstad; ook in Zeeland, Limburg en Flevoland komt het merendeel van de woningzoekers niet binnen een jaar aan een huur- of koophuis. Hoewel de hypotheekrentes even pas op de plaats maken, zijn de stijgingen niet voorbij.