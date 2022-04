Analyse: maken hogere salarissen in reisbranche vakantie duurder?

Premium Financieel

Vakbonden willen nieuw personeelsbeleid KLM: ’Omgang is verhard’

Het personeelsbeleid van KLM moet op de schop. Dat vinden de vakbonden VNV, De Unie en NVLT in een brief aan de raad van commissarissen van KLM. De stap richting de toezichthouders komt vlak nadat een wilde staking de luchtvaartmaatschappij dit weekend in een nieuwe crisis stortte. Tienduizenden rei...