'Pakken wat je pakken kunt' bij medaille

,,Maar ook bijvoorbeeld een Esmee Visser moet daar aan denken. Alleen de buitencategorie, de Svens en Ireens, heeft de luxe om te kiezen.'' Ook De Wildts collega Bob van Oosterhout wijst erop dat de grote kampioenen de meeste aandacht en geld naar zich toe trekken. ,,We hebben hier geen cultuur dat veel bedrijven sporters ruimhartig adopteren zoals in Amerika.''

Zilvervloot

De gedachte die veel sporters hebben, dat ,,de zilvervloot binnenloopt'' bij een medaille, is volgens hem dan ook onterecht. Van Oosterhout schat dat de gemiddelde olympische plak 15.000 tot 25.000 euro oplevert. De Wildt is het daar met ,,enkele tienduizenden euro's'' voor een zilveren of bronzen medaille mee eens. Hij denkt echter dat een gouden medaille meer waard is.

De grote hoeveelheid medailles die de Nederlandse schaatsers in Sotsji wonnen en nu ook in Pyeongchang al binnenslepen, zorgt wel voor een stevige inflatie van de waarde. ,,Als ik nu mensen vraag om tien medaillewinnaars uit Sotsji op te noemen, dan hebben de meeste Nederlanders daar moeite mee'', illustreert Van Oosterhout.

Uitstraling

In algemene zin kijken bedrijven naar de naam en faam van een sporter en diens persoonlijkheid, maar ook naar de populariteit van de sport, meent ook Frank van den Wall Bake. ,,Sven Kramer is aanzienlijk interessanter dan bijvoorbeeld Bob de Jong ooit was', geeft de bedenker van het Holland Heineken House aan. ,,Dat heeft alles te maken met de uitstraling van de persoon.''

Al geven de drie sportmarketeers alledrie aan dat het verhaal achter de medaille ook van groot belang is voor de waarde. De Wildt noemt daarbij Mark Tuitert als voorbeeld. ,,Die greep heel vaak mis bij belangrijke toernooien, maar stond er op het juiste moment en kan ook goed vertellen over zijn weg daarnaartoe.''

Bonus

Ook Nicolien Sauerbreij wist haar gouden medaille uit Vancouver goed te vermarkten. ,,Dat was dan ook een unieke prestatie'', weet De Wildt. ,,Nederland had nog nooit een medaille op de sneeuw gewonnen.''

Overigens krijgt iedere Nederlandse medaillewinnaar al een bonus van sportkoepel NOC*NSF. Individuele sporters krijgen €25.500 voor goud, €19.125 voor zilver en €12.750 voor brons. Bij teammedailles krijgen alle teamleden minimaal €9350 voor een gouden plak, €6800 bij zilver en €4250 als er brons wordt behaald.