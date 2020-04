Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / David Rozing

Amsterdam - Een stel dat slim dacht te zijn door de bankpas én de brief met de pincode van ABN Amro in een kluis te bewaren, is daarmee juist ’grof nalatig’ geweest. Toen de kluis na de vakantie werd leeggeroofd, wilde de bank de schade daarom maar deels vergoeden. Terecht, vindt klachteninstituut Kifid.