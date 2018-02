Transavia niet akkoord met eindbod piloten

,,Gesprekken en onderhandelingen lijken nu achter ons te liggen. Met pijn in het hart gaat we nu over tot het plannen van werkonderbrekingen", zo laat de bond weten in een verklaring. Wanneer de werkonderbrekingen gaan plaatsvinden, maakt VNV op een later tijdstip bekend.

Eerder liet VNV weten te gaan staken tijdens de krokusvakantie als Transavia niet tegemoet komt aan de eisen van de piloten. De piloten en Transavia waren al maanden in overleg over een nieuwe cao.