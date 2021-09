Premium Het beste van De Telegraaf

Sluiting Maastricht Aachen Airport niet langer taboe voor provinciebestuur

Door Frans Dreissen Kopieer naar clipboard

Een sluiting op termijn van de luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) is niet langer onbespreekbaar voor het provinciebestuur. In een brief aan Provinciale Staten schrijft het college ’daadwerkelijk álle opties open en transparant met de Staten te willen wegen’.