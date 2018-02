Hoe kun je financieel voordeel behalen?

Dat blijkt weer uit de top tien van de meest gelezen artikelen van deze week. De waarschuwing van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat de buffers die de Nederlandse huishoudens aanhouden meestal te klein zijn, sloeg aan.

Dat McDonald’s de cheeseburger uit zijn happy meal haalt was volgens de lezers goed voor een tweede plek. Of de happy meals met minder suiker en vet ook goedkoper worden is overigens nog niet helemaal duidelijk.

Nieuws over bitcoin blijft interessant, gezien de vele clicks op het artikel dat in Dubai maar liefst vijftig appartementen met bitcoin zijn betaald.

Hoe je het best en voordeligst een auto koopt in het buitenland staat op de vierde plek als het gaat om de meest gelezen artikelen van deze week. Een auto uit het buitenland halen gebeurt steeds vaker. Dat is niet zomaar: er is over de grens veel meer aanbod en het scheelt ook nog eens flink in de portemonnee.

De tijden dat de hypotheekrente maar bleef dalen ligt inmiddels achter ons. Het tegenovergestelde is het geval: de hypotheekrente sluipt omhoog. Wat dit betekent en wat je het beste kunt doen als je een hypotheek hebt, lees je hier.

De belasting houdt ons ook flink bezig, zeker als het gaat om belasting betalen, getuige de zesde plek voor het artikel: belastingdruk voor de eenverdiener loopt op.

De Action is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer populaire winkel. De uitgebreide keuze aan artikelen voor weinig geld bekoort menig Nederlander. Het reilen en zeilen van de winkel en zijn personeel willen we dan ook graag lezen.

Beursgenoteerde bedrijven kunnen ook op een grote belangstelling rekenen, zo blijkt uit plaats acht voor het artikel: Unilever dreigt sociale media met boycot.

Zoals eerder gezegd, nieuws over bitcoin blijft de gemoederen bezig houden. Het is niet altijd goud wat er blinkt, zo blijkt dat bitcoinfirma’s ook failliet kunnen gaan.

We sluiten de top tien af met weer een verhaal over het huishoudboekje. Dit keer gaat het over het pensioen. Bij veel pensioenfondsen is het kommer en kwel als het gaat om de dekkingsgraad. Maar HAL laat zien dat het ook heel anders kan met een dekkingsgraad van 212%!