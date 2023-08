Klimaatdoelstelling op het spel bij uitspraak CO2-opslag

Gaan Nederland en met name de Nederlandse industrie de klimaatdoelen halen of kan er definitief een streep door die ambitie en is er nodeloos miljarden euro’s verbrand? Die vraag wordt woensdag beantwoord als de de Raad van State uitspraak doet over het Porthos-project, de opslag van CO2 in een leeg gasreservoir van zo’n twintig kilometer voor de Zuid-Hollandse kust. Met die uitspraak staat veel meer op het spel dan alleen dit project.

Raffinaderij van Shell, een van de initiatiefnemers van Porthos Ⓒ ANP/HH