Kadaster ziet schrikeffect op woningmarkt

Het betreft hierbij de transactie waarbij kopers voor €2,95 euro informatie vragen over een woning waar ze interesse in hebben. „Het aantal bevragingen veert inmiddels weer op”, zegt De Vries. „Maar het is nog niet op het niveau van voor 12 maart.”

Halvering

Voordat de eerste coronadode in Nederland viel op 6 maart waren er dagelijks bijna 1200 van zulke opvragingen. Dat aantal halveerde aanvankelijk dus ruim, maar veerde in de eerste week van april op boven 900.

Makelaars vragen ook minder informatie aan het Kadaster. Normaal doen zij dat voor het opstellen van een koopovereenkomst, terwijl particulieren dat al in een veel vroeger stadium doen om zich te oriënteren. De Vries: „Het is nog te vroeg om daar echt iets over te kunnen zeggen, maar het is wel opvallend dat het aantal bevragingen door makelaars vier weken achter elkaar daalt.”

Voor de afkondiging van de coronamaatregelen in week 11 kreeg het Kadaster wekelijks bijna 100.000 bezoeken van particulieren. Na een zware dip veerde het bezoek terug naar 60.000, maar in week 15 (vanaf 6 april) zakte het aantal bezoeken weer onder die grens.

Op peil

Het aantal inschrijvingen van transportaktes blijft nog redelijk op peil, constateert De Vries. Maar er ligt dan ook gemiddeld tussen de twee en drie maanden voordat er echt verhuisd wordt en de transportakte wordt ingeschreven bij het Kadaster. „We zien de afgelopen weken wel een terugloop in het aantal transportaktes dat wordt ingeschreven, maar dat heeft waarschijnlijk niets te maken met het coronavirus.”

Volgens De Vries zien notarissen nog geen effecten doordat veel overdrachten al weken vooruit gepland zijn. Bovendien hebben ze het druk met oversluitingen van hypotheken. De Vries: „Veel mensen willen dat waarschijnlijk nu nog snel doen, omdat ze bang zijn dat de rente de komende tijd gaat stijgen.”