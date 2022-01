Top van Philips onder vuur na beursval: ’Dit kan zo niet langer’

Financieel

Beursblog: Koers Philips nóg verder onderuit

Philips gaat woensdag verder in de achteruit na zijn omzetwaarschuwing voorbeurs: het koerst inmiddels14% verlies De AEX staat hoger, met Prosus en ArcelorMittal aan kop. Ook Europa is positief gestemd, en futures voor de handel in de VS gaan omhoog.