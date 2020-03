Beurzen blijven in greep coronavirus

Amsterdam - De wereldwijde beurzen zullen ook de komende week weer gedomineerd worden door nieuws over het nieuwe coronavirus. In steeds meer Europese landen worden drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en dat merken bedrijven wereldwijd. Ook in de Verenigde Staten en Canada grijpt het virus vlot om zich heen. De prijzenoorlog in de oliesector zet veel bedrijven in die branche bovendien onder druk.