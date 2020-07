Koning Willem-Alexander meteen vol van Grieks vakantiehuis

Het koninklijk vakantiehuis aan de Golf van Argolis. Ⓒ ANP

Ook het gezin van koning Willem-Alexander maakt een uniek jaar door. ,,Ik ben nog nooit zoveel thuis geweest en nog nooit zoveel samen geweest”, merkte hij op tijdens het recente gesprek met de pers achter Huis ten Bosch. Enkele uren na de bijeenkomst vertrok het regeringstoestel van Schiphol om in de namiddag te landen in Athene. Vandaar is het een half uur met de helikopter naar het vakantiehuis in Kranidi.