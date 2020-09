Geld overmaken mag soms verplicht worden gesteld

Soms mag de overheid een girale betaling verplichten. Ⓒ Hollandse Hoogte / Tom van Limpt

LUXEMBURG (ANP) - Je kunt niet elke rekening contant voldoen. Het aanvaarden van contant geld is in de eurozone verplicht. Maar als er een goede reden is van algemeen belang dan mag de overheid in bepaalde gevallen girale betaling opleggen.