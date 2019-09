Lidl weer koploper bij groenten en fruit

Lidl krijgt hetzelfde rapportcijfer als vorig jaar: 7,61. Nettorama scoorde 7,58 en Albert Heijn 7,33, meldt vakblad Distrifood dinsdag na de feestelijke uitreiking van de prijzen in Huizen.

In de top 10 van het rapport staan verder Boni, Jan Linders, Plus, Jumbo, Poiesz en Deen. Laatste was Dekamark, met het cijfer 7,16. Vomar verdween dit jaar uit deze toplijst. Lidl kreeg de hoogste rapportcijfers voor kwaliteit/versheid, keuze en presentatie. Nettorama won op het gebied van lage prijzen, aantrekkelijke aanbiedingen en deskundigheid. Vooral dat laatste is opmerkelijk gezien de geschiedenis van Nettorama.