Woningmarkt speelt exen parten: nog jaren na scheiding onder één dak

Je wilt uit elkaar, maar waar moet je dan gaan wonen? Het gebrek aan beschikbare en betaalbare woningen is een groot maatschappelijk probleem, maar extra schrijnend voor voormalige geliefden die elkaar niet meer kunnen luchten of zien. Soms blijft men noodgedwongen nog jaren samen onder een dak wonen, in een enkel geval rest de daklozenopvang.