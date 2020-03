Burgemeester werkt vanuit huis

Peter Rehwinkel had zich het begin van zijn burgemeesterschap van Bergen heel anders voorgesteld. Al na enkele dagen kwam aan zijn kennismakingen in de Noord-Hollandse gemeente deze maand abrupt een eind. De 55-jarige PvdA-politicus, voor wie na Naarden, Groningen en Zaltbommel het vierde burgemeesterschap zich aandiende, wilde niet enkele tientallen gesprekken met raadsleden in zijn werkkamer voeren. „Ga iets met me doen, laten we het positieve van Bergen voor het voetlicht brengen, heb ik tegen ze gezegd. Ik heb één raadsvergadering gehad en ben nog bij de volkstuintjes in de Egmondse duinen geweest. En toen kwam door corona alles tot stilstand!”

Minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops in de Tweede Kamer. Ⓒ FOTO DIJKSTRA BV

Niet dat Rehwinkel, zoals vele anderen thuis wacht tot hij weer aan het werk kan. Toen de maatregelen minder streng waren, heeft hij de Bergense ondernemers nog een hart onder de riem gestoken. Hij zag de nieuwe seizoenscollectie in een kledingwinkel hangen, maar klanten waren er niet. „Normaal is dit de drukste maand van het jaar, werd me verteld. En bij ons eigen Loetje-restaurant was alles schoongemaakt voor een lockdown van weken, en stonden de stoelen op tafel. Maar gek genoeg konden we toen nog wel een beetje lachen om die uitzonderlijke situatie.”

Het lachen is de pas aangetreden burgemeester snel vergaan. Bergen heeft volgens hem relatief veel coronapatiënten. Ook viel hem op dat hij meer inbewaringstellingen tekent dan in andere tijden. Dat is een maatregel waarbij iemand gedwongen in een psychiatrische instelling wordt geplaatst. Alleen een burgemeester kan die afgeven zonder dat hij of zij de patiënt ziet.

Bovendien wordt de toeristische sector in de verschillende kustplaatsen als Egmond aan Zee, Bergen aan Zee, Schoorl en Camperduin hard getroffen. Er is voor 35 kilometer aan stranden die veel campings en vakantieparken tellen.

„Weet je waar ik wél al een paar keer ben geweest? Bij de Veiligheidregio Noord-Holland Noord!” Daar buigen de burgemeesters zich over de toeloop naar de stranden zonder dat 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Verder zit Peter Rehwinkel aan de eettafel van zijn Amsterdamse hoekwoning met prachtig uitzicht over het IJ en de stad urenlang in ’calls’ met mensen die hij nog helemaal niet heeft ontmoet.

Voor het college van B&W en slechts een enkel overleg reist hij wél naar Bergen. Inmiddels heeft minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken laten weten dat ook collegevergaderingen digitaal moeten plaatsvinden. Hij heeft daartoe een noodwet opgesteld met de voorwaarde dat de vergadering en de besluitvorming van de gemeenteraad en provinciale staten openbaar zijn te volgen. Bij voorbeeld doordat burgers mee kunnen kijken via een videoverbinding.

De laatste keer dat Rehwinkel het gemeentehuis van Bergen bezocht, dat overigens op grondgebied van de gemeente Alkmaar staat (!), was er een papier op de deur van zijn werkkamer geplakt: „Deze kamer is gedesinfecteerd.” De tijdelijk burgemeester: „Hartelijk welkom, was leuker geweest!”