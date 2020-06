Ziggo lanceert tv-app

Door het uitbreiden van de ondersteuning naar Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV en de Nvidia Shield zijn gebruikers niet langer afhankelijk van de mediabox van de kabelaar. Dat zal met name voor huishoudens met meer dan één televisie een uitkomst zijn. Zij moesten voorheen een extra kastje aanschaffen.

De GO-app bevat niet alleen de mogelijkheid om live televisie te kijken, maar geeft ook toegang tot Replay TV, de tv-gids en Movies & Series (XL). In dat laatste pakket zitten onder meer HBO-series als Game of thrones, The Sopranos en Band of brothers.

Anders dan de app voor draagbare apparaten werken de nieuwe varianten alleen via een vaste Ziggo-internetverbinding. Het is zodoende niet mogelijk om een apparaat waar de software op geïnstalleerd is, in te pluggen bij iemand anders zonder Ziggo-abonnement.