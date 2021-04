VDL wil beursgenoteerd Neways inlijven

Het bod biedt met €12,50 per aandeel een premie van 15% bovenop de slotkoers van €10,90 van donderdag. Familieconglomeraat VDL is sinds 1995 aandeelhouder in Neways en heeft al een belang van 27,63% in zijn plaatsgenoot.

Onzeker

VDL heeft voor de overname inmiddels al wel een onherroepelijke overeenkomst met grootaandeelhouder Z.B.G. Capital getekend, die goed is voor 28,14% van de aandelen. VDL benadrukt echter dat het nog steeds onzeker is of de overname ook daadwerklijk door zal gaan en zo ja, tegen welke biedprijs en onder welke voorwaarden dat dan exact zal zijn.

Neways en VDL werken al langere tijd samen. Neways maakt onder meer elektronica voor de auto-industrie, printplaten voor machines en defensiematerieel. Daarmee is de elektronicafabrikant in veel dezelfde markten actief als VDL.

VDL verwacht dat de twee met een volledige samensmelting een veel sterkere marktpositie verkrijgen. Daarnaast stelt het industrieconcern van familie Van der Leegte dat de overname garandeert dat Neways over voldoende geld beschikt om te kunnen blijven investeren.

Bekijk ook: Bus vertrekt na 115 jaar uit Heerenveen