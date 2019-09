Banengroei private sector VS sterker dan voorzien

Volgens salarisverwerker ADP kwamen er in augustus in totaal 195.000 banen bij, terwijl vooraf op een groei van 147.500 werd gerekend. In juli ging het om een bijgestelde toename met 142.000 arbeidsplaatsen.

Het ADP-banenrapport is een voorproefje op de officiële Amerikaanse werkgelenheidscijfers die morgen naar buiten komen. Economen houden er rekening mee dat er exclusief de landbouw 160.000 nieuwe banen bij zin gekomen met een verwachte daling van de werkloosheid naar 3,6%.

De gang van zaken op de arbeidsmarkt in de VS is van belang voor de Federal Reserve (Fed) bij het bepalen van het monetaire beleid. In de markt wordt voorzien dat Fed bij de komende vergadering later deze maand de rente opnieuw gaat verlagen.