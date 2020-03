Thuisbezorgd.nl rolt bezorgdienst voor restaurants versneld uit

De onderneming wil vanwege de coronacrisis gesloten restaurants in staat stellen om ook over te gaan op bezorging van maaltijden, zonder dat ze daarvoor zelf bezorgers in dienst hoeven te nemen.

Bezorgers van Scoober, bekend van hun oranje elektrische fietsen, brengen het eten vanaf deze week ook in Almere en Enschede. Haarlem volgt binnenkort. Daarmee is de bezorgdienst van Thuisbezorgd beschikbaar in veertien Nederlandse steden.

’Met man en macht’

Door de coronacrisis is het momenteel erg druk bij het bedrijf. Bij Thuisbezorgd hebben zich in de afgelopen week al zo'n 2000 nieuwe restaurants aangemeld. Het bedrijf werkt naar eigen zeggen met man en macht om deze restaurants online te plaatsen. Ook wordt extra personeel aangenomen om aanmeldingen versneld te kunnen verwerken.

Verder stelt de site, onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Takeaway, vanaf deze week zijn platform beschikbaar voor afhaalrestaurants. De klant bestelt dan eten in de app of via de website van Thuisbezorgd.nl, betaalt online en haalt zelf de bestelling op bij het restaurant. De afhaalrestaurants mogen vanwege de crisis kosteloos gebruik maken van de website.

Daarnaast stelt Thuisbezorgd de betaling van commissie uit voor restaurants die in problemen zijn geraakt door de coronacrisis. Naar schatting zal 20 procent van alle aangesloten restaurants daar gebruik van maken.