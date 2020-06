’Just Eat Takeaway heeft trek in maaltijdbezorger VS’

CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway Ⓒ ANP

NEW YORK (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway zou interesse hebben in de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Nieuwszender CNBC meldt op basis van ingewijden dat het Nederlands-Britse bedrijf zijn interesse kenbaar heeft gemaakt bij de Amerikanen. Ook het Duitse Delivery Hero zou Grubhub wel willen overnemen.