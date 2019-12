Nestlé verkoopt Amerikaanse ijsjestak

De Zwitserse onderneming bracht in 2016 zijn Europese ijsdivisie onder in een joint venture met investeerder PAI Partners. De nieuwe entiteit werd omgedoopt tot Froneri, die nu dus ook de Amerikaanse ijs-activiteiten van Nestlé in handen krijgt. De Amerikaanse ijstak van Nestlé zette vorig jaar een omzet van 1,8 miljard dollar in de boeken. Het gaat onder meer om de merken Häagen-Dazs, Drumstick en Outshine.

Volgens Nestlé is de eerdere oprichting van Froneri een fenomenaal succes geweest. Het bedrijf ziet goede kansen voor Froneri om ook in de VS succesvol te zijn.

De deal moet in het eerste kwartaal van volgend jaar worden afgerond. De overname is nog wel afhankelijk van de gebruikelijk goedkeuringen. De Nestlé ijs-activiteiten in Canada, Latijns-Amerika en Azië blijven onder de paraplu van Nestlé actief.