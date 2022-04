Schiphol wil vakantievluchten schrappen om chaos beheersbaar te houden

In een brief vraagt Schiphol om in de meivakantie vluchten te schrappen en geen nieuwe boekingen te maken voor de periode 2 tot 8 mei. De luchthaven zegt geen kortetermijnoplossing te hebben voor de lange rijen. Donderdag was het opnieuw urenlang wachten op de luchthaven, omdat er niet voldoende personeel is voor bijvoorbeeld de bagage- en paspoortcontrole.

Weerstand

De luchtvaartmaatschappijen zijn boos om het verzoek. „We zullen nul vluchten annuleren” zegt topman Steven van der Heijden van Corendon. „Waarom zouden Nederlandse vakantiegangers moeten bloeden voor de overstappers van KLM, die goed zijn voor bijna 70% van het verkeer op Schiphol? Moeten wij vakantiegangers bellen dat hun vakantie niet doorgaat? Nog los van het feit dat dit enorme schadeclaims met zich meebrengt.

TUI zinspeelt voorlopig op een totale weigering om vluchten te schrappen. ,,We zullen niets doen wat het comfort en plezier van onze reizigers schaadt”, klinkt het vastberaden. In veel gevallen zou een geschrapte heenvlucht overigens ook voor problemen op vakantieoorden zorgen. Mensen moeten ook terug met dat vliegtuig.

Reizigers staan buiten in de rij voor een vertrekhal op Schiphol. Ⓒ ANP/HH

Sowieso vindt de vakantiegigant met een eigen vliegtuigenpark dat Schiphol zijn zaakjes maar eens op orde moet krijgen. ,,We hebben regelmatig overleg gehad met alle betrokken partijen om ieder onze maatregelen te treffen en ons voor te bereiden. Blijkbaar is het huiswerk niet overal goed gedaan. Deze piekmomenten zijn er elk jaar, dat moet toch voor te bereiden en op te lossen zijn met concrete acties? Natuurlijk speelt het probleem van beperkte beschikbaarheid van medewerkers. Maar daar hebben we allemaal mee te kampen”, zegt TUI-topman Arjan Kers.

Schade

Desondanks vreest ANVR-topman Frank Oostdam voor een schade van vele miljoenen voor reisbedrijven, operators en zelfs zelfstandige ondernemers in de sector. Die schade moet iemand betalen, vindt hij. Het ligt voor de hand dat daarbij naar Schiphol of de aandeelhouders – lees: de overheid – wordt gekeken. ,,Dit is echt te gek voor woorden. We dachten dat het niet gekker kon, maar dus toch”, bromt hij.

Oostdam vervolgt: ,,Dit is de teloorgang van een ooit prachtige luchthaven en het zegt ook alles over het businessmodel van zowel Schiphol als de KLM. Bij hen begon het probleem zaterdag, laat ze het dan ook oplossen. Maar in plaats daarvan stelt men alles in het werk om de transferpassagiers te ontzien. Leuk, dat hub-and-spoke model. Maar het kan niet zo zijn dat vanwege internationale overstappers de Nederlandse vakantieganger zijn reis waar hij zo naar uitkijkt maar moet vergeten.”

Overheidsingrijpen

Tegelijk heeft hij niet direct een oplossing. Bij security heb je niet zomaar mensen erbij. ,,Daar staan nu ook alleen maar boze mensen in de rij, dus die mensen hebben een hondenbaan en zeggen op”, denkt Oostdam. Als redelijke optie ziet hij een ingrijpen van de Nederlandse Staat, zowel bij Schiphol als KLM.

Zonder de annuleringen moet de totale capaciteit van de luchthaven naar beneden gebracht worden, waarmee een vrijwillig verzoek in een verplichting zal eindigen. Er komen naar schatting 3000 tot 5000 passagiers te veel in de piekuren. EasyJet kijkt of het vluchten kan annuleren, maar kan de impact op de operatie nog niet overzien.

Afgelopen zaterdag had KLM al vijftig vluchten preventief uit het schema gehaald, omdat er minder start- en landingsbanen in gebruik waren vanwege onderhoud en de windrichting. „Veel andere luchthavens worstelen met hun personeelssterkte. Schiphol zal alle kosten op zich moeten nemen, en niet de luchtvaartmaatschappijen”, zegt voorman Marnix Fruitema van de koepel van luchtvaartmaatschappijen Barin.