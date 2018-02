Piloten van Transavia leggen morgenochtend werk neer

Badhoevedorp - De piloten van Transavia leggen in de nacht van zondag op maandag het werk neer. De staking gaat in om 1 minuut na middernacht en duurt tot maandag 12.00 uur. Duizenden passagiers zullen daardoor niet naar hun vakantiebestemming kunnen vertrekken. En dat is zuur, want in een deel van Nederland is het krokusvakantie.