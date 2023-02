Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag De bekendste ’nanny’ van Nederland: ’Na één compliment ging het los’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Tischa Neve was kinderspsycholoog in EO-televisieprogramma ’Schatjes’ Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Tischa Neve (52) werkte bij bureau Jeugdzorg toen ze daarnaast als kinderpsycholoog aan de slag ging bij televisieprogramma Schatjes en daardoor ineens de bekendste ’nanny’ van Nederland werd. Ze stapte – net droog achter de oren - huishoudens binnen waar haar hulp werd ingeroepen. Er was gedoe, er was verdriet, er was pijn, er was ruzie. En kinderen waren de dupe.