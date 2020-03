Duitse Merck groeit trager dit jaar vanwege coronavirus

Darmstadt - Het Duitse farmacie- en speciaalchemiebedrijf Merck waarschuwt voor een negatieve impact van het nieuwe coronavirus op zijn opbrengsten. De impact van de uitbraak op de omzet is 1 procent, aldus het concern. De aanname daarbij is dat het aantal besmettingen en het dodental in het eerste kwartaal pieken. Merck denkt alsnog over heel 2020 op eigen kracht een "solide" omzetgroei te kunnen behalen.