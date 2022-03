Sancties tegen hofhouding Poetin doorvoeren is ’flink klussen’ bij banken

Premium Financieel

Beleggers: bedrijven niet duidelijk over Russische en Oekraïense belangen

Beursgenoteerde bedrijven moeten bij de komende aandeelhoudersvergaderingen meer duidelijkheid geven over hun belangen in Rusland en Oekraïne. De Vereniging van Effectenbezitters vindt dat de informatie over de blootstelling van AEX-bedrijven achterblijft. Volgens Eumedion wordt de oorlog in Oekraïn...