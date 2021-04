Toshiba-topman Nobuaki Kurumatani weg na bod CVC Capital

Een overnamebod zou het in 1939 opgerichte elektronicaconcern Toshiba op ruim $20 miljard waarderen. De marktkapitalisatie lag woensdagochtend net boven dat bedrag.

Investeerder KKR heeft volgens media een rivaliserend overnamebod gedaan op Toshiba, de grootste halfgeleider van Japan.

Volgens zakenkrant Financial Times ligt dat voorstel hoger dan het miljardenbod dat CVC Capital Partners op een van de grootste fabrikanten van elektrische en elektronische apparaten ter wereld heeft uitgebracht.

Buitenlandse invloed

Verschillende aandeelhouders hebben eerder publiekelijk vraagtekens gezet bij Toshiba’s werkwijze. Dat de voormalige bankier Kurumatani, ooit werkend voor een onderdeel van CVC, vertrekt wordt gezien als een teken dat buitenlandse aandeelhouders de teugels in handen hebben gekregen bij het Japanse bedrijf.

Een aanjager van het verzet is Effissimo Capital Management dat in maart steun kreeg om onderzoekers te benoemen om te bezien of eerdere stemmingen op een aandeelhoudersvergadering in juli eerlijk zijn verlopen. Daar daalde de steun voor Kurumatani tot 57%, tegen 99% een jaar eerder.

De strijd tussen KKR en CVC wordt uitgebreid, volgens Japanse media, vermogensbeheerder Brookfield Asset Management zou zich ook willen gaan mengen in die strijd.

In juli 2015 kwam bij Toshiba een groot boekhoudschandaal naar voren: het bleek vanaf 2008 de winst veel te hoog te hebben voorgesteld.