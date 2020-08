€30.000 kwijt door spoofing, bank niet aansprakelijk

Oplichters kunnen via speciale websites vrij makkelijk bellen met het telefoonnummer van een andere partij. Foto ter illustratie. Ⓒ 123RF

Amsterdam - Het is een vrij nieuwe vorm van oplichting: spoofing. Criminelen bellen je met het telefoonnummer van je bank en halen je over je spaargeld over te boeken. Een stel dat zo €30.000 spaargeld kwijtraakte, probeert dit geld van hun bank, de ABN Amro, terug te krijgen. Die werkt daar echter niet aan mee en krijgt daarin gelijk van het Kifid.