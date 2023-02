Problemen bij varkenshouders zetten rem op verkoop veevoer ForFarmers

Doordat de prijs voor varkensvlees niet even hard steeg als de kosten die boeren hadden voor voer, stopten veel van deze veehouders. In Nederland maakte een aantal varkenshouders bovendien gebruik van de stoppersregeling van de overheid. Daardoor nam ook de vraag af naar ForFarmers' veevoer.

De hoeveelheid verkocht veevoer in 2022 daalde met 6,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. De omzet steeg juist bijna een kwart 3,3 miljard euro, doordat de voerprijzen van ForFarmers omhoog schoten als gevolg van de hogere grondstofkosten. Oekraïne is wereldwijde een belangrijke producent van grondstoffen voor veevoer en door de Russische inval een jaar geleden kwam de export daarvan nagenoeg stil te liggen.

Goede prestaties in Duitsland

De aangepaste nettowinst, waar incidentele mee- of tegenvallers uit zijn gefilterd, steeg met 3,4 procent tot 30 miljoen euro. Dat betere resultaat was volgens topman Roeland Tjebbes vooral te danken aan efficiëntere werkwijzen en goede prestaties in Duitsland en Polen.

Tjebbes benadrukte bij het jaarbericht nogmaals de steun aan Nederlandse boeren die ForFarmers eerder heeft uitgesproken in het stikstofdebat. "In Nederland zijn we naast onze boeren gaan staan om te benadrukken dat wij geloven dat samenwerken en innoveren een effectievere oplossing is voor de stikstofproblematiek dan alleen saneren", verklaart hij.

ForFarmers droeg vorig jaar financieel bij aan grote manifestaties van boeren die tegen nieuwe stikstofplannen van de regering protesteerden. Tegelijkertijd zegt ForFarmers meer in te zetten op verduurzaming, onder andere door nieuw soort voer te ontwikkelen dat minder impact op de natuur en het klimaat zou hebben.